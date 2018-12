L'Entretien

"À Hollywood, les femmes sont considérées comme des objets sexuels"

France 24

Par : Thomas BAUREZ

Clara et Julia Kuperberg ont réalisé de nombreux documentaires sur Hollywood, l'usine à rêves américaine. Des réalisatrices pionnières des années 1910 à l'affaire Weinstein, mais aussi des espions, et même un président... Clara et Julia Kuperberg racontent à France 24 cette plongée de plus d'un siècle dans les coulisses de la Mecque du cinéma, à l’occasion de la parution d’une anthologie de leur œuvre en dix films, "Il était une fois Hollywood".