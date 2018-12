L'Italie refuse d'ouvrir son port à un navire transportant 310 migrants

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a refusé d'accéder à la demande de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms de laisser accoster son navire humanitaire transportant 310 migrants.

"Ma réponse est claire : les ports italiens sont fermés". Le tweet est lapidaire. Il est signé Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur de l'Italie et patron de la Ligue (extrême-droite). Il a opposé samedi 22 décembre une fin de non-recevoir au navire d'une ONG, transportant plus de 310 migrants, qui souhaitait y accoster après un refus de Malte.

Matteo Salvini indiqué que l'ONG espagnole Proactiva Open Arms avait demandé l'autorisation de débarquer les plus de 310 migrants secourus vendredi en Méditerranée, dont des femmes, des enfants et des bébés.

🔴Nave Open Arms, Ong e bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati, chiede un porto italiano dopo il rifiuto di Malta (che ha sbarcato, giustamente, una donna e un bambino).

I porti italiani sono CHIUSI!

Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita. Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 décembre 2018

"Ma réponse est claire : les ports italiens sont fermés !", a twitté Matteo Salvini, "pour les trafiquants d'êtres humains et pour ceux qui les aident, la fête est terminée".

"311 personnes à bord, sans port où accoster"

Si Malte a refusé l'accès du navire, une femme et un bébé, né sur une plage libyenne trois jours plus tôt, ont été autorisés à gagner le territoire et y ont été acheminés dans un hélicoptère des gardes-côtes, selon l'ONG. Les autorités maltaises ont confirmé cette information, précisant qu'il s'agissait d'une femme de 23 ans.

"Nous restons avec 311 personnes à bord, sans port où accoster, et avec un besoin de provisions", a twitté l'ONG de son côté.

Proactiva Open Arms avait annoncé vendredi avoir secouru près de 300 migrants au large de la Libye, dont des femmes enceintes, qui se trouvaient à bord de trois embarcations.

#ULTIMAHORA

Astral cancela su ruta en puertos por la emergencia del Open Arms #Med y se prepara para zarpar en unas horas a darle apoyo. #OpenArms con más de 300 personas a bordo, no tiene puerto de desembarco y Malta niega aprovisionamiento. Es una emergencia en #Navidad pic.twitter.com/cX1DCoQSYA Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 22 décembre 2018

L'ONG espagnole a posté en ligne une vidéo de certains des migrants secourus "d'une mort certaine en mer". "Si vous pouviez aussi ressentir le froid, il serait plus facile de comprendre l'urgence. Aucun port pour débarquer, et refus de Malte de nous donner de la nourriture. Ceci n'est pas Noël".

Après son tweet sur la fermeture des ports italiens, Matteo Salvini en a envoyé un autre avec une photo de son déjeuner : des tortellini et des saucisses, ajoutant "espérer ne pas offenser un journaliste ou professeur de gauche".

"Vos descendants auront honte de ce que vous faites"

Le fondateur d'Open Arms, Oscar Camps, a répondu à Matteo Salvini sur Twitter. "Votre rhétorique et vos messages auront une fin, comme tout dans la vie. Mais vous devez savoir que dans plusieurs décennies, vos descendants auront honte de ce que vous faites et dites".

Le navire avait repris fin novembre, avec deux autres bateaux d'ONG, ses missions de sauvetage en Méditerranée centrale, au large de la Libye.

Une autre ONG, allemande cette fois-ci, Sea Watch, a annoncé samedi sur Twitter avoir secouru de son côté 33 migrants en difficulté, et a lancé un appel pour pouvoir accoster dans un port.

Cet itinéraire de l'immigration clandestine est le plus mortel, avec plus de 1 300 migrants morts en tentant de gagner l'Italie ou Malte depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM).

Les navires humanitaires opèrent dans cette zone malgré l'opposition farouche de Matteo Salvini, qui leur ferme les ports en les accusant de favoriser les affaires des passeurs, et les réticences de Malte.

Une autre ONG, l'allemande Sea-Eye, a annoncé vendredi soir le départ, depuis Algésiras dans le sud de l'Espagne, d'un nouveau bateau vers le large des côtes libyennes, le "Professor Albrecht-Penck".

Une partie des 18 membres de son équipage sont d'anciens volontaires de "l'Aquarius", ce bateau qui avait déclenché l'été dernier une crise diplomatique entre les États européens et qui a été mis définitivement à l'arrêt début décembre.

Dès son arrivée au ministère de l'Intérieur en juin, Matteo Salvini a tenu sa promesse de fermer les ports aux navires secourant des migrants au large de la Libye, qu'ils soient d'ONG, commerciaux ou même garde-côtes italiens. Depuis, le ministère fait état de 9 500 arrivées sur les côtes entre juin et novembre, dont les deux tiers par des routes secondaires via la Tunisie, la Turquie ou l'Algérie, contre 57 000 sur la même période en 2017.

Avec AFP