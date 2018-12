Indonésie : plus de 60 morts dans un tsunami provoqué par une éruption volcanique

Un tsunami occasionné par l'éruption du volcan Anak Krakatoa a frappé samedi soir les côtes près du détroit de la Sonde en Indonésie. Il a fait au moins 62 morts et des centaines de blessés. Des recherches sont en cours pour retrouver des disparus.

Plus de 60 personnes ont été tuées et des centaines blessées lorsqu'un tsunami a déferlé samedi 22 décembre dans la soirée sur les rives du détroit indonésien de la Sonde, qui sépare les îles indonésiennes de Java et Sumatra. Le tsunami, qui a été généré par une éruption volcanique, a semé la panique parmi les touristes et les habitants.

Des centaines de bâtiments ont été rasés par la vague, qui a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de l'île de Java aux alentours de 21h30 (14h30 GMT). La vague a surgi après l'éruption du volcan connu comme "l'enfant" du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa, selon Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Penyebab tsunami di di Pandeglang dan Lampung Selatan adalah kemungkinan kombinasi dari longsor bawah laut akibat pengaruh erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang saat purnama. BMKG masih meneliti lebih jauh untuk memastikan penyebab tsunami. pic.twitter.com/gbJ9eTND6u Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 décembre 2018

Au moins 62 personnes ont péri et 584 ont été blessées, selon un nouveau bilan communiqué par le porte-parole. Vingt autres personnes sont portées disparues, a-t-il précisé.

Sur des images de la télévision, on voit que la vague a traîné sur la plage de Carita, site touristique populaire de la côte ouest de Java, un amoncellement de détritus divers, entre plaques de toitures en ferraille ou encore des morceaux de bois. Des arbres ont également été déracinés tandis que le sol est jonché de débris.

Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. pic.twitter.com/IfKnx29QKA Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 décembre 2018

Anak Krakatoa montrait des signes d'activité renforcée depuis une semaine

Le tsunami a été provoqué par un glissement de terrain sous-marin dû à l'activité volcanique du Krakatoa et exacerbé par la l'amplitude des marées anormalement élevée en raison de la pleine lune, a dit à la presse Sutopo Purwo Nugroho. L'agence géologique indonésienne mène une enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux par le porte-parole montrent des habitants paniqués armés de lampes de poche en train de prendre la fuite pour se réfugier sur les hauteurs.

Les autorités indonésiennes avaient dans un premier temps déclaré que la vague n'était pas un tsunami mais une marée montante, et avait appelé la population à ne pas paniquer. "C'était une erreur, nous sommes désolés", a écrit par la suite Sutopo Purwo Nugroho sur Twitter.

Bien que relativement rares, les éruptions volcaniques sous-marines peuvent causer des tsunamis, selon le centre d'information international des tsunamis.

Selon le Centre indonésien de la volcanologie et de la gestion des risques géologiques, l'Anak Krakatoa montrait des signes d'activité renforcée depuis une semaine. Une éruption survenue peu avant 16h00 a duré environ 13 minutes, envoyant à des centaines de mètres dans le ciel un épais panache de cendres.

Avec AFP