Face aux intempéries, les luthiers italiens craignent une pénurie de bois

Les tempêtes ont fait des ravages dans les Dolomites, en Italie du nord. Les luthiers craignent désormais une pénurie d'épicéas rouges, très prisés pour la fabrication de violons. Le reportage de France 24.

C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagé dans les Dolomites, (nord de l'Italie). Avec les tempêtes successives, ce sont environ deux millions et demie d'épicéas rouges qui ont été rasés. Or, ce bois est précieux et convoité par les luthiers pour fabriquer les violons. Les entreprises tentent de sauver un maximum de troncs avant qu'ils ne pourrissent.

"C'est un bois qui résonne plus. Quand on le touchen on se rend compte de la qualité", explique Mathias Menanteau, luthier depuis près de 14 ans dans la région. "C'est un bois qui a une brillance sur les aigus quand il est bien choisi et en même temps une profondeur sur les basses."