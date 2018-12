Louis Garrel, l’amant fidèle

France 24

Par : Nina MASSON | Renaud LEFORT

Il a 35 ans et 32 films à son actif. Fils du réalisateur Philippe Garrel, Louis Garrel est l’héritier d’une dynastie de cinéma. César du meilleur espoir masculin en 2006 pour "Les Amants réguliers", il passe pour la deuxième fois derrière la caméra avec "L’Homme Fidèle", une sulfureuse histoire d’amour avec Lily-Rose Depp et Laetitia Casta, entre thriller, comédie et film sentimental… Dans "À l'Affiche", Louis Garrel nous parle de l’essentiel : l’amour, celui des femmes, du cinéma et de Paris.