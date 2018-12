Tsunami indonésien : les secours tentent d’atteindre les zones reculées

Sonny Tumbelaka, AFP

Les secouristes indonésiens s'efforçaient mercredi de récupérer des habitants pris au piège sur des îles reculées et d'atteindre les villages les plus isolés dans le sillage du tsunami déclenché par un volcan qui a fait plus de 420 morts.

