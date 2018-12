Égypte : l'ex-président Moubarak témoigne au tribunal face à l'accusé Morsi

L'ex-président égyptien Hosni Moubarak, renversé à la faveur d'un soulèvement populaire dans le cadre du printemps arabe, a été entendu comme témoin mercredi à un procès où comparait l'ex-président Mohamed Morsi.

Deux anciens présidents égyptiens face à face au tribunal. L'ancien raïs Hosni Moubarak a témoigné pour la première fois, mercredi 26 décembre, contre Mohamed Morsi, ex-chef de l'État, issu des Frères musulmans, emprisonné depuis son renversement en 2013.

Agé de 90 ans, Hosni Moubarak a témoigné pendant une heure trente au tribunal de la prison de haute sécurité du sud du Caire, où Mohamed Morsi est en détention. Portant un costume sombre et s'aidant d'une canne, l'ancien raïs a été accompagné dans la salle d'audience par ses deux fils. Mohamed Morsi, comme toutes les autres figures des Frères musulmans qui passent en jugement, a comparu en tenue de prisonnier et il a pris place dans une cage de verre et de métal.

Cette audience entrait dans le cadre du nouveau procès dans lequel Morsi et les autres personnalités en procès sont accusés d'avoir orchestré des évasions de prison et des infiltrations de la frontière orientale de l'Égypte lors du soulèvement qui a acculé Hosni Moubarak à la démission, en février 2011.

Moubarak demande l'"autorisation" de Sissi pour témoigner contre Morsi

Un magistrat a posé à Hosni Moubarak, assis à la barre des témoins en raison de son grand âge, plusieurs dizaines de questions sur les affaires touchant à la sécurité durant les journées du soulèvement qui ont abouti à sa chute.

Interrogé sur l'arrivée présumée d'activistes étrangers, il a répondu que le chef des services de renseignement généraux lui avait parlé le 29 janvier 2011 de plusieurs centaines de personnes qui étaient passées clandestinement de la bande de Gaza en Égypte pour apporter leur soutien aux Frères musulmans.

"Il m'a dit que des groupes armés avaient franchi la frontière clandestinement en grands nombres, il m'a parlé de 800 personnes", a déclaré Hosni Moubarak. Il n'a pas répondu en revanche aux questions sur le rôle exact des Frères musulmans et des groupes d'activistes étrangers. "Je veux avoir l'autorisation de parler de cela, je vais demander l'autorisation, afin de ne pas me mettre en infraction", a-t-il dit à ce sujet.

Hosni Moubarak a été lui-même emprisonné durant six ans après la "révolution du Nil", après avoir été condamné à la perpétuité pour conspiration en vue de tuer des manifestants. Il a été remis en liberté lorsque les dernières charges ont été abandonnées contre lui en mars 2017.

Mohamed Morsi, premier président égyptien démocratiquement élu, purge des peines s'élevant au total à 45 ans de prison. Il a été reconnu coupable dans plusieurs affaires – pour la mort de manifestants en 2012 et pour intelligence avec le Qatar. Initialement, il avait été condamné à mort dans une affaire d'évasion de détenus et à la réclusion à perpétuité pour des accusations d'espionnage pour le compte du Hamas palestinien, mais ces verdicts ont été invalidés.

Avec Reuters