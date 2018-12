La présidentielle en Afghanistan repoussée de trois mois

Un policier afghan surveille le ministère des Travaux publics à Kaboul, le 25 décembre 2018 Wakil Kohsar, AFP

Prévue le 20 avril, la présidentielle afghane a été repoussée au 20 juillet afin d'en faciliter les préparatifs, ont annoncé, dimanche, les autorités de Kaboul. Et à donner plus de temps aux négociations de paix entre Américains et Taliban.

