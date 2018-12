Affluence et perturbations pour un vote historique en RD Congo

Quarante millions d'électeurs étaient appelés dimanche à désigner le successeur de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001 en RD Congo. Le scrutin pourrait donner lieu à la première alternance démocratique de l'histoire du pays.

Des files d'attente ont grossi au fil de la journée dans les bureaux de vote dimanche 30 décembre en République démocratique du Congo, où se sont tenues des élections générales historiques, entre espoirs de changement, peur de nouvelles violences, nombreux retards et problèmes techniques.

Trois fois reportées, ces élections à un tour doivent désigner le successeur du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père en janvier 2001. C'est la première fois que le pays peut vivre une transmission pacifique du pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance en 1960.

#RDC

Le Président Joseph #Kabila a rempli son devoir civique, en compagnie des siens, ce dimanche 30 décembre 2018 à Kinshasa. pic.twitter.com/tMiljzmywD Présidence RDC 🇨🇩 (@Presidence_RDC) 30 décembre 2018

À Kinshasa, Joseph Kabila a voté avec son "dauphin" désigné, son ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary. Ils ont été suivis une heure plus tard par l'un des deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayulu.

>> À lire : Portrait des trois principaux candidats à l'assaut du fauteuil présidentiel en RD Congo

"C'est la fin de l'arbitraire"

"C'est grand jour pour le Congo parce que c'est la fin de la dictature, c'est la fin de l'arbitraire, c'est la fin (...) de 18 ans du système Joseph Kabila", a déclaré M. Fayulu.

Le vote de Martin Fayulu , l'un des candidats de l'opposition à la présidentielle en #RDC https://t.co/8gu8VrK9hC pic.twitter.com/yuTt2K2tei BBC News Afrique (@bbcafrique) 30 décembre 2018

L'autre principal candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a voté en milieu d'après-midi dans un quartier de Kinshasa. "À nous la victoire", a-t-il lancé en faisant le signe V avec ses doigts.

Au total, les 40 millions d'électeurs inscrits ont le choix entre 21 candidats - dont la plupart n'ont même pas fait campagne.

Files d'attente interminables, machines à voter en panne et pluies torrentielles ont perturbé le premier tour de l'élection. Mais aucun incident majeur n'a été relevé jusqu'à présent dans cet immense pays à l'histoire agitée, où le vote a été reporté en mars dans deux régions, officiellement pour cause de violences (Beni-Butembo dans l'Est et Yumbi dans l'Ouest).

Nombreux couacs de la machine à voter

Objet de toutes les polémiques depuis plus d'un an, la "machine à voter" a connu de nombreux couacs dans la journée.

Ainsi, le chef de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a éprouvé en personne la colère des électeurs face aux retards dans les bureaux de vote et aux dysfonctionnements multiples de cette machine.

Plusieurs heures après le début du vote, Corneille Nangaa a fait le déplacement dans un bastion de l'opposition à Kinshasa où les opérations de vote étaient toujours impossibles faute de matériel électoral. Dans cette scène symbolisant toutes les tensions post-électorales en germe, M. Nangaa a apporté les listes électorales qui manquaient, hué par des centaines d'électeurs qui demandaient sa démission et le départ du président Kabila.

#RDC #Elections : sur 12300 reçus (56%) : 846 bureaux de vote dans des lieux prohibés. 1543 rapports d’incidents dont 544 pour dysfonctionnement des machines, 115 sur problème accès témoins, 86 pour expulsion de témoins, 44 corruption, 194 vandalisme d’installation pic.twitter.com/fTgL4RH5kQ Sonia Rolley (@soniarolley) 30 décembre 2018

"Il n'y a pas de machines et les quelques machines qui sont là, elles ont des problèmes, elles ne marchent pas, et nous n'avons pas de matériel électoral", a déclaré Pesible, un électeur.

Le vote "avec la machine est très compliqué. J'ai appuyé sans trop savoir pour qui. Je n'ai pas vu le numéro ni le visage de mon candidat", regrette une dame d'un âge avancé en sortant de l'isoloir.

Incidents et irrégularités

Dans un premier rapport partiel, des observateurs de la puissante Église catholique font état de retards, incidents et même d'installations de bureaux de vote dans des "lieux prohibés".

Vital Kamerhen, directeur de campagne de l'opposant Félix Tshisekedi, affirme avoir reçu plusieurs signalement de fraudes commises en faveur du candidat du pouvoir. Il évoque notamment un incident à Inongo, dans l'ouest, où le président du bureau de vote a voté à plusieurs reprises pour Emmanuel Ramazani Shadary.

Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations unies, présentes depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale.

"Les autorités congolaises ont refusé l'aide de la communauté internationale"

Selon le dernier sondage publié vendredi par l'unité de recherches sur la RD Congo de l'Université de New York, Martin Fayulu est en tête des intentions de vote avec 47 %. Il devance Felix Tshisekedi, crédité de 24 %. Emmanuel Ramazani Shadary arrive troisième avec 19%.

Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier, avant d'inévitables contentieux devant la Cour constitutionnelle.

>> À lire sur RFI : Avant les élections, un groupe d'experts de l'ONU rend son rapport

Avec AFP et Reuters