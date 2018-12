Les Congolais se rendent aux urnes pour choisir le successeur de Kabila

Près de 39 millions de Congolais se rendent aux urnes, dimanche, en RD Congo, pour choisir le successeur de Joseph Kabila après un processus électoral chaotique marqué notamment par le report du vote dans plusieurs régions du pays.

Après deux ans de retard et trois reports, les Congolais vont enfin pouvoir choisir le successeur de Joseph Kabila, président de la République Démocratique du Congo depuis 17 ans. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h00 (4h00 GMT) dans l’Est du pays et une heure plus tard dans l'Ouest et Kinshasa, capitale du plus grand pays d'Afrique sub-saharienne.

"Une pluie torrentielle a ralenti les électeurs et l’installation des bureaux de vote dans la ville de Kinshasa", rapporte depuis la capitale congolaise le correspondant de FRANCE 24, Thomas Nicolon.

"Les premiers électeurs ont commencé à voter (...) Un vote historique pour trois scrutins : la présidentielle, mais également les législatives nationale et provinciales", ajoute le journaliste.

#RDC #RDCVote: Près de 39 millions d’électeurs. Un fichier « inclusif, exhaustif et actualisé, mais perfectible » @OIFfrancophonie avec

6.837.526 radiés, 16,6% d’électeurs sans empreintes digitales. Et depuis plus d’1,2 million exclus du vote ce dimanche (Beni, Butembo, Yumbi) Sonia Rolley (@soniarolley) 30 décembre 2018

D’autres bureaux de vote ont ouvert avec retard à Goma et ailleurs, ont constaté des équipes de l'AFP. Les problèmes sont souvent dus aux "machines à voter": derniers réglages, introduction du mot de passe, public peu habitué...

La "machine à voter" est un écran tactile qui permet à l'électeur d'imprimer son bulletin de vote et de le glisser dans l'urne. L'opposition dénonce une "machine à tricher".

Pour le jour du vote, le pouvoir a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres, lacustres et fluviales avec ses neuf voisins, de Brazzaville à l'Angola en passant par le Rwanda. En revanche, Internet n'était pas coupé dimanche matin, contrairement à ce qui se passe lors des journées de fortes tensions.

De violentes manifestations avaient éclaté cette semaine après l’annulation du scrutin dans trois fiefs de l’opposition, en raison de l’épidémie de fièvre Ebola et de violences ethniques dans le Nord-Ouest.

A Béni, l’un des foyers de l’épidémie, des dizaines d’habitants décidés à voter se sont toutefois présentés dimanche et ont exprimé leur choix sur des feuilles volantes, rapporte un représentant local de la société civile.

"Le régime est en train d’organiser ces élections avec l’objectif de les gagner ; il est en train de déployer toute l’intimidation, toute la fraude, et peut-être toute la violence nécessaire", affirme Kris Berwouts, spécialiste de la RD Congo, sur l’antenne de FRANCE 24.

#RDCVote : exclus du vote ce 30/12 à cause d’Ebola qui sévit dans leur territoire, des habitants de Beni ont procédé à un « vote populaire » et symbolique https://t.co/CuZ98wOxRh Trésor Kibangula (@Tresor_k) 30 décembre 2018

Selon des diplomates étrangers interrogés par l'agence Reuters, 60% seulement du matériel électoral étaient en place vendredi. Des observateurs ont par ailleurs douté que les bureaux de vote de la capitale soient en mesure d’accueillir tous les électeurs qui se présenteront.

Au total, 21 candidats - dont la plupart n'ont même pas fait campagne - se présentent à ce scrutin à un seul tour, dont l'enjeu est historique: désigner le successeur d'un président sortant pour une première transmission pacifique du pouvoir.

Trois favoris

Le président Kabila a renoncé à briguer par la force un troisième mandat interdit par la Constitution. Sa décision est intervenue avec du retard, puisque les élections ont été reportées trois fois depuis la fin de son second mandat il y a deux ans en décembre 2016.

Joseph Kabila a voté dimanche matin dans le même bureau et en même temps que son "dauphin" et ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, sous sanctions de l'Union européenne, a constaté une équipe de l'AFP.

La campagne électorale a été rattrapée par la violence, avec une dizaine de morts selon une association de défense des droits de l'homme, ce que nie le pouvoir.

Les 39 millions d'électeurs enregistrés peuvent voter jusqu'à 17h00 (15h00 GMT dans l'Est et 16h00 GMT à Kinshasa). Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier, avant d'inévitables contentieux devant la Cour constitutionnelle.

Avec AFP et Reuters