Alexandre Benalla affirme être resté en contact avec Emmanuel Macron depuis l'été

L'ancien conseiller de l'Élysée Alexandre Benalla a affirmé dimanche à Mediapart qu'il avait régulièrement échangé avec le président Macron sur la messagerie Telegram depuis son licenciement cet été.

La saga de l'été continue cet hiver. Alexandre Benalla a affirmé dimanche 30 décembre à Mediapart avoir continué à échanger régulièrement avec Emmanuel Macron, via la messagerie Telegram, depuis son licenciement de l'Élysée. La présidence avait pourtant assuré ne plus entretenir aucun contact avec l'ancien chargé de mission depuis son départ cet été après sa mise en cause pour des violences le 1er mai.

"Ça va être très dur de le démentir parce que tous ces échanges sont sur mon téléphone portable", déclare Alexandre Benalla dans cet entretien mis en ligne dans la nuit de dimanche à lundi. "Nous échangeons sur des thématiques diverses. C'est souvent sur le mode 'comment tu vois les choses ?'. Cela peut aussi bien concerner les gilets jaunes, des considérations sur untel ou sur untel ou sur des questions de sécurité", des échanges du type qu'il avait déjà avec le chef de l'État quand il était son homme de confiance à l'Élysée.

"Là, le lien est coupé "

Il ajoute échanger aussi de manière régulière avec d'autres membres de la présidence, comme il l'avait déjà affirmé ces derniers jours dans un courrier adressé à l'Élysée. Ces échanges ont eu lieu jusqu'aux récentes révélations de Mediapart sur son utilisation d'un passeport diplomatique pour des voyages d'affaires en Afrique. "Là, le lien est coupé ", selon lui.

Après ces révélations, le ministère des Affaires étrangères a saisi le procureur de la République qui a ouvert une enquête pour "usage sans droit" de passeports diplomatiques.

Alexandre Benalla, qui a récemment effectué plusieurs voyages en Afrique et rencontré des dirigeants, affirme aussi avoir toujours rendu compte au président ou à son entourage de ses faits et gestes. "J'explique que j'ai vu telle personne, je détaille les propos qui m'ont été rapportés et de quelle nature ils sont. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Y compris le président de la République, qui est informé en direct", dit-il. L'Élysée avait pourtant insisté mardi sur le fait qu'Alexandre Benalla n'était "pas un émissaire officiel ou officieux" de la présidence.

Benalla dit vouloir "du bien" à Macron

"Je suis un élément extérieur qui veut du bien au mec (Emmanuel Macron) qui lui a fait confiance", affirme Alexandre Benalla. "J'aurais pu claquer la porte et passer à autre chose. Mais on continue à me solliciter, alors je continue à répondre." "Cela dérange un certain nombre de personnes, qui sont puissantes et qui font comme si le président était sous curatelle. Ils lui font faire des conneries phénoménales", accuse l'ex-chargé de mission.

Il raconte enfin que début octobre, une personne de l'Élysée lui a rendu des effets personnels et ses passeports diplomatiques dans une rue près du Palais avec pour seule consigne "tu ne fais pas de bêtises avec". "Si on ne veut pas que j'utilise ces passeports, il n'y a qu'à les désactiver et les inscrire à des fichiers", plaide-t-il, précisant les avoir utilisés pour entrer dans "une dizaine de pays" depuis l'automne.

"Quand vous voyagez à l'étranger avec un passeport diplomatique, l'ambassade de France est au courant que vous arrivez", assure-t-il. L'Élysée et le Quai d'Orsay ont affirmé n'avoir pas été informés de l'utilisation de ces passeports et avoir réclamé à Alexandre Benalla leur restitution.

