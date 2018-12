Après soixante ans de castrisme, "Cuba est en pleine transition"

Photo d'archives datant du 8 juillet 2016, montrant Raul Castro aux côtés de Miguel Diaz-Canel au Parlement cubain, à La Havane Photographie issue du site officiel www.cubadebate.cu/AFP

Le 1er janvier 2019 marquera les soixante ans de la révolution castriste portée par Fidel Castro et son frère Raul. Le régime est de plus en plus bouleversé par des changements économiques, politiques et sociaux.

