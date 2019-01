Dernière allocution du Nouvel An pour l'empereur japonais Akihito

L'empereur japonais Akihito et son épouse Michiko, le 2 janvier 2019, sur le balcon du Palais impérial de Tokyo. Kazuhiro Nogi, AFP

Pour sa dernière allocution publique du Nouvel An, prononcée mercredi devant près de 115 000 personnes, l'empereur japonais Akihito a dit prier "pour la paix et le bonheur des habitants" du Japon et du monde.

