Indignation politique après l'arrestation du Gilet jaune Éric Drouet

Les réactions politiques, à droite comme à gauche, ont été vives, jeudi, au lendemain de l'arrestation à Paris d'Éric Drouet, l'un des leaders des Gilets jaunes.

L'arrestation à Paris du Gilet jaune Éric Drouet a provoqué, jeudi 3 janvier, l'indignation de l'opposition de droite comme de gauche, à deux jours d'un 8ème samedi de manifestations dans plusieurs villes de France.

Placé en garde à vue pour "organisation d'une manifestation sans déclaration préalable", ce chauffeur routier de Seine-et-Marne, figure controversée du mouvement, a été interpellé mercredi soir près des Champs-Élysées, où il avait appelé à mener une "action" et à "choquer l'opinion publique".

Soutien affiché du mouvement, Marine Le Pen a dénoncé une répression de l'exécutif. "Les vœux de hargne du 31 décembre et la violation systématique des droits politiques de ses opposants dessinent un visage terriblement inquiétant d'Emmanuel Macron", a estimé sur Twitter la cheffe du Rassemblement national.

Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait réagi juste après l'arrestation de celui pour lequel il avait avoué sa "fascination". "De nouveau Éric Drouet interpellé. Pourquoi ? Abus de pouvoir. Une Police politique cible et harcèle désormais les animateurs du mouvement gilet jaune", a-t-il tweeté.

Jeudi, le député LFI Éric Coquerel s'est pour sa part indigné sur franceinfo d'une "vraie persécution" contre Éric Drouet et les Gilets jaunes.

Taxant le gouvernement d'"amateurisme", le président des Centristes, Hervé Morin, a lui appelé à "sortir de l'arrogance et du mépris" vis-à-vis des "gilets jaunes", qui sont mobilisés en France depuis un mois et demi pour réclamer notamment plus de pouvoir d'achat.

Une arrestation "totalement arbitraire", selon l’avocat d’Éric Drouet

Le seul "crime" d'Éric Drouet a été de déposer "des bougies (...) sur la place de la Concorde à Paris en hommage aux victimes gilets jaunes décédées", a également déclaré son avocat Me Kheops Lara, dénonçant une arrestation "totalement injustifiée et arbitraire".

Le 22 décembre, Éric Drouet avait déjà été arrêté lors de "l'Acte VI" des manifestations à Paris pour "port d'arme prohibé" – un bâton – et sera jugé le 5 juin en correctionnelle. Sa garde à vue peut au total durer vingt-quatre heures.

Le gouvernement et la majorité ont, eux, défendu l'arrestation du routier, originaire de Melun, au nom de l'État de droit, tentant d'apaiser les esprits à deux jours d'un "Acte VIII" du mouvement des Gilets jaunes.

"Quand quelqu'un organise une manifestation alors qu'elle n'est pas déclarée, c'est qu'il ne respecte pas l'État de droit", a estimé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, sur France Inter.

"Dans une République, l'ordre est important (...) La République, ce n'est pas l'anarchie", a abondé le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, sur Cnews.

Initiée le 17 novembre, la mobilisation a nettement décru ces dernières semaines mais de nouveaux appels à manifester samedi 5 janvier à Paris, Bordeaux, Martigues ou encore Nice, ont été lancés ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

