Aidé par Beyoncé et Jay-Z, le Louvre enregistre un nouveau record de fréquentation

Le nombre de visiteurs du musée du Louvre a dépassé la barre des dix millions en 2018. Parmi les raisons de cette fréquentation record, la reprise du tourisme à Paris, l'exposition Delacroix ainsi qu'un clip de Beyoncé et Jay-Z.

Des chiffres inédits. Le musée du Louvre a battu son record de fréquentation en 2018, en accueillant quelque 10,2 millions de visiteurs, un chiffre inégalé pour un musée, a annoncé jeudi 3 janvier l'institution.

La fréquentation du plus célèbre musée de France a ainsi augmenté de 25 % par rapport à 2017. Son précédent record date de 2012, année d’inauguration du département des arts de l'islam et des expositions autour de Léonard de Vinci et de Raphaël, avec quelque 9,7 millions de visiteurs, peut-on lire dans un communiqué.

Reprise du tourisme

D'après Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, le record "est porté par la reprise du tourisme international à Paris" après une chute de la fréquentation de 30 % ces dernières années en raison des attentats. Il s'explique en partie aussi par les travaux ces deux dernières années qui ont permis d'augmenter la capacité d'accueil du musée. "On a créé une nouvelle bagagerie, une nouvelle billetterie, un nouvel accueil des groupes inauguré l'année dernière, nous permettant d'accueillir mieux et plus", explique le président-directeur.

La totalité des travaux ont coûté près de 60 millions d'euros, financés en grande partie par l'argent versé dans le cadre de l'accord avec le Louvre Abu Dhabi inauguré il y a plus d'un an, précise-t-il.

L'introduction de la vente en ligne a également réduit le temps d'attente, séduisant davantage les visiteurs et répartissant la fréquentation sur la journée.

"Bond exceptionnel" des Chinois

Les étrangers représentent près des trois quarts des visiteurs mais les Français restent la principale nationalité (2,5 millions, soit 25 % du total).

Parmi eux, 565 000 élèves. "Ce public redevient familier du Louvre car après les attentats, l'une des premières conséquences était la limitation des visites scolaires", explique le directeur.

Chez les étrangers, les Américains continuent d'être en tête avec près de 1,5 million de visiteurs. "Souvent le Louvre est un 'grand musée américain' par sa fréquentation, c'est un engouement particulier", explique Jean-Luc Martinez.

En deuxième position, les Chinois (près d'un million), nouveaux chouchous du tourisme européen. "C'est un public qui il y a cinq ans n'existait pas et n'était même pas dans les cinq premières nationalités. C'est un bond exceptionnel", selon le directeur.

La précieuse aide de Beyoncé et Jay-Z

Le musée précise qu'il a par ailleurs profité de la publicité engendrée par le clip "Apes**t" des chanteurs américains Beyoncé et Jay-Z tourné dans les salles du palais et qui rend hommage aux collections du musée.

Présentée du 29 mars au 23 juillet 2018, l’exposition "Delacroix (1798-1863)" a également enregistré un record de fréquentation journalière avec une moyenne de 5 150 visiteurs, pour un total de près de 540 000 visiteurs.

