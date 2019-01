L'Estonie est le "e-pays" par excellence. En à peine 28 ans d'existence, il a su se réinventer par l'innovation. Patrie de Skype, le pays compte déjà quatre "licornes" pour 1,3 million d'habitants. L'administration en cloud facilite aussi la vie des citoyens et des start-up. Les supporters de l'État-plateforme estonien y voient une alternative aux Gafa. Alors demain, tous Estoniens ? De l'économie à la société numérique estonienne, #TECH24 vous emmène à la rencontre de la "digital nation".

Après Paris, Berlin, Londres ou la Silicon Valley, c'est désormais Tallinn qui fait rêver les entrepreneurs du monde entier. De l'ex-champion de roller Taïg Khris, aux startupers venus accélérer leurs idées au sein de l'écosystème estionien, reportage avec ceux et celles qui ont fait le pari de la Baltique.

L'Estonie est aussi le pays du zéro paperasse : tout est disponible en ligne et dans le cloud. À partir d'une carte d'identité numérique, le gouvernement et ses services ont accès à vos données. Mais qu'en est-il des questions de vie privée et de cyber-sécurité ? Nous en parlons avec Linnar Viik, cofondateur de la E-Governance Academy et un des pères fondateurs de cet État en mode start-up.

Une administration qui sert le citoyen et béta-teste toutes les technologies disponibles. Mais que peut-on réellement faire en tant que e-citoyen ? Démonstration avec Guillaume Grallet.