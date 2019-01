Le porte-parole des Républicains, Gilles Platret, a indiqué vendredi matin que l'ancien Premier ministre Alain Juppé n'était plus membre du parti "dans les faits". Il avait pris ses distances à cause de la ligne dure de Laurent Wauquiez.

"C'est un fait". Le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre, Alain Juppé, n' est plus membre du parti Les Républicains, a indiqué vendredi 4 janvier Gilles Platret, porte-parole du parti, sur franceinfo. Le cofondateur de l'UMP [en 2002] avait déjà pris ses distances avec le parti ces derniers mois.

"On ne va pas se raconter d'histoires. Il y a belle lurette qu'Alain Juppé n'est plus, dans les faits, membre des Républicains : il n'est jamais venu en réunion de bureau depuis un an, il ne paie plus ses cotisations", a ajouté Gilles Platret.

Alain Juppé, candidat malheureux à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017, avait en effet annoncé en janvier 2018 qu'il ne paierait pas sa cotisation au parti, toujours plus ancré à droite depuis que Laurent Wauquiez le préside. Il a ces derniers mois régulièrement dit son soutien aux idées européennes d'Emmanuel Macron qui vont selon lui "dans la bonne direction".

Son départ de LR est "une déception", a déclaré Gilles Platret, car Alain Juppé est "une grande figure, qui aura rendu d'éminents services à la France, qui appartenait à notre famille politique d'une manière historique".

"Mais ça n'est pas de la tristesse", a-t-il souligné. "On va arriver à survivre. Il décide de prendre du champ, on en est triste mais la vie continue, et on va continuer à avancer, sans Alain Juppé, et avec tous ceux qui veulent continuer à se battre notamment contre ce gouvernement", a conclu Gilles Platret.

