L'annonce des résultats des élections en RD Congo reportée à "la semaine prochaine"

La publication des résultats provisoires des élections générales en République démocratique du Congo, initialement annoncée pour dimanche, a été reportée à "la semaine prochaine", a indiqué samedi 5 janvier le président de la Commission électorale à l'AFP.

"Il n'est pas possible de publier les résultats dimanche. On avance bien mais on n'a pas encore tout", a déclaré Corneille Nangaa, président de la Commission électorale en charge de la centralisation des résultats. Il n'a pas précisé le jour exact prévu pour la publication. "On est encore autour de 45 à 48 %" dans la remontée des bulletins de vote, a-t-il assuré.

L'élection présidentielle du 30 décembre doit désigner le successeur du président Joseph Kabila, qui n'a pas pu se représenter.

Avec AFP