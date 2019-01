À l’affiche !

Laetitia Casta, muse des temps modernes

France 24

Sa beauté a inspiré les plus grands créateurs, d'Yves Saint-Laurent à Jean-Paul Gaultier. Laetitia Casta a aussi subjugué la caméra de réalisateurs comme Patrice Leconte, Raoul Ruiz ou Joan Sfar, pour qui elle a joué Brigitte Bardot dans son biopic sur Gainsbourg. Sur scène, on la découvre au naturel, confirmant un peu plus ses talents d'actrice.

