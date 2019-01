Le leader nord-coréen Kim Jong-un entame une visite de quatre jours en Chine

CNA VIA KNS / AFP

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a entamé mardi une visite en Chine auprès de son homologue Xi Jinping, son principal allié diplomatique et commercial.

Le leader nord-coréen Kim Jong-un est en visite pour quatre jours en Chine sur invitation du président chinois Xi Jinping, ont indiqué mardi 8 janvier les agences de presse officielles nord-coréenne et chinoise.

Kim Jong-un, accompagné de son épouse Ri Sol Ju et de plusieurs hauts dignitaires, est parti lundi de la gare de Pyongyang à bord d'un train spécial. Le leader nord-coréen sera de retour dans son pays jeudi.

>> À lire aussi : La preuve par 13 que Pyongyang poursuit son programme balistique

La Chine est un important acteur diplomatique dans le dossier sensible des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord, car le géant asiatique est son principal allié diplomatique et commercial.

Aucun des médias officiels des deux pays n'a donné de détails sur le programme de Kim ou sur le but de cette visite. Citant une source au fait des relations intercoréennes, le journal sud-coréen Hankyoreh rapportait plus tôt que Kim Jong-un se rendait Pékin afin d'y retrouver Xi Jinping pour un quatrième sommet bilatéral.

Xi Jinping bientôt et Corée du Nord ?

Kim Jong-un, qui fêterait mardi son 36e anniversaire, une information jamais confirmée par Pyongyang, s'est rendu trois fois en Chine l'an dernier pour rendre hommage à Xi Jinping. Jusqu'à son premier voyage en mars, Kim Jong-un n'avait jamais rencontré Xi Jinping depuis son accession au pouvoir fin 2011, les relations entre la Corée du Nord et son principal allié et protecteur s'étant quelque peu dégradées au cours des dernières années.

De source diplomatique, on déclare que Xi Jinping se rendra sans doute prochainement en Corée du Nord. Il serait alors le premier dirigeant chinois à le faire depuis 2005.

Le journal sud-coréen Munhwa Ilbo a rapporté récemment que des responsables du département d'État américain avaient rencontré à plusieurs reprises récemment des responsables nord-coréens à Hanoï afin d'évoquer les préparatifs d'un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, ce qui laisse penser qu'il pourrait se tenir au Vietnam.

>> À lire aussi : Kim Jong-un hausse le ton face aux sanctions américaines

Avec AFP et Reuters