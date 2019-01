L'Entretien

Yusaku Maezawa, premier touriste lunaire, portera un "message de paix" dans l'espace

Par : Julia SIEGER

France 24 vous propose une interview exclusive avec Yusaku Maezawa, qui sera le tout premier touriste à se rendre sur la Lune. L'entrepreneur et collectionneur d'art japonais doit se rendre dans une fusée SpaceX autour de la Lune dès 2023. Pour ce voyage inédit, Yusaku Maezawa a décidé d'emmener avec lui neuf artistes. "Mon idée était qu'en emmenant des artistes avec moi, nous serions en mesure de transmettre plus facilement un message de paix et de mieux le diffuser dans le monde".

