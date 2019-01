RD Congo : la commission électorale promet des résultats dans la soirée

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Nangaa (au centre), quitte une réunion commune avec les principaux candidats à la présidence et l'Union africaine (UA), le 2 janvier 2019 à Kinshasa.

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a annoncé pour mercredi, 23 h, la publication des résultats provisoires de la présidentielle en République démocratique du Congo. Des militants d'opposition ont commencé à se rassembler.

Prévus initialement pour le 6 janvier, les résultats provisoires de l'élection présidentielle en RD Congo doivent être finalement proclamés mercredi 9 janvier vers 23 h (22 h GMT), a annoncé la Commission électorale nationale indépendante (Céni) sous haute protection policière.

"Publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle ce mercredi 9 janvier au siège de la Céni", indique une large banderole dans la salle de presse où des journalistes sont attendus.

Dans les rues de la capitale, la circulation était plus fluide qu'un jour de semaine ordinaire et la police était présente aux carrefours proches du Parlement et du QG du parti d'opposition UDPS à Limete, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des militants confiants dans la victoire de Tshisekedi

Plusieurs centaines de militants de l'UDPS soutenant le candidat d'opposition Félix Tshisekedi se sont regroupés autour du QG du parti, confiant dans la victoire de leur leader. Plusieurs camions de police anti-émeute patrouillaient mercredi autour du siège.

La coalition Cach, formée autour de la candidature de Félix Tshisekedi, a convié quelques journalistes en prévision de la proclamation. L'élection présidentielle du 30 décembre doit désigner le successeur du président Joseph Kabila, qui ne pouvait pas se représenter après 18 ans au pouvoir au total, depuis l'assassinat de son père et prédécesseur en janvier 2001.

Trois principaux candidat se disputent sa succession, le dauphin du pouvoir, l'ex-ministre de l'Intérieur sous sanctions de l'Union européenne, Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux opposants, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu.

