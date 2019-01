L'actu en dessin : la liste vertigineuse des défis pour 2019

Pierre Kroll, Cartooning for Peace

2018 à 2019 : "Je vous ai laissé une liste des trucs à venir et des trucs à résoudre".

Chaque début d'année est l'occasion de se souhaiter les vœux, de prendre de bonnes résolutions... et de lister les défis qui nous attendent pour les 365 jours suivants, ce que fait dans ce dessin le caricaturiste belge Pierre Kroll.

"Je vous ai laissé une liste des trucs à venir et des trucs à résoudre. Adieu". Voilà la consigne laissée écrite par l'année 2018, incarnée par une vieille dame sur le point de refermer son caveau funéraire, à l'année 2019, représentée par une jeune femme visiblement surprise par la liste vertigineuse des défis qui l'attendent pour les 365 jours à venir.

Dans ce dessin de Cartooning for Peace réalisé par le caricaturiste belge Pierre Kroll, on peut lire sur le parchemin quelques enjeux en tête de liste pour l'année à venir : Brexit, climat, migrations... Autant de thématiques qui ont fait la une de l'actualité en 2018, et qui ne devraient pas la quitter pour cette nouvelle année.