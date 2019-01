Gilets jaunes : les autorités s'attendent à un acte IX plus "radical"

"Nous observons semaine après semaine une dérive vers des comportements de plus en plus violents", a déclaré Michel Delpuech.

Les autorités, par la voix du préfet de police Michel Delpuech, craignent que l'acte IX des Gilets jaunes, samedi, soit marqué par une mobilisation "plus radicale" que les semaines précédentes.

Plus important et plus "radical". À la veille de l'acte IX des Gilets jaunes, le préfet de police de Paris Michel Delpuech a fait part, vendredi 11 janvier, de sa crainte de voir éclater de nouveaux débordements.

"Nous pensons que la mobilisation sera plus forte que samedi dernier d'une part et que le comportement au sein des groupes qui seront présents sera marqué par plus de radicalité, plus de tentations de violences", a-t-il déclaré sur CNews.

Des gens du voyage veulent "en découdre"

Le préfet de police a également signalé au parquet de Paris des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et appelant à "commettre des exactions" lors des manifestations.

"Il s'agit de vidéos faites par les gens du voyage, qui incitent à en découdre à Paris", selon une source policière, qui confirme une information de BFMTV.

>> À lire : Gilets jaunes : le boxeur de gendarmes attendra son procès en prison

Ces vidéos ont été réalisées en réponse à l'arrestation de l'ancien boxeur professionnel Christophe Dettinger, lui-même issu de la communauté des gens du voyage. "Prenez ce garçon si vous voulez la révolution. Vous prenez ce garçon-là, on vous fera une guerre", déclare l'homme filmé dans la vidéo "Message d'un Gitan au gouvernement".

Paris sous haute surveillance

Michel Delpuech a confirmé le dispositif de sécurité exceptionnel prévu le samedi 12 janvier, qui va retrouver son niveau de la mi-décembre. Sur les 80 000 policiers et gendarmes mobilisés annoncés dans toute la France, 5 000 seront à Paris avec 14 véhicules blindés sur roues de la gendarmerie, selon le préfet. Lors de l'acte VIII des Gilets jaunes le 5 janvier, les autorités avaient recensé 50 000 manifestants en France.

>> À lire : 50 000 Gilets jaunes réunis en France pour le huitième samedi de mobilisation

Policiers et gendarmes ont pour consigne de procéder à des "contrôles en amont", pour "identifier les personnes qui viennent en portant dans leur sac des armes par destination", mais aussi "les objets de protection qui marquent une volonté offensive", comme les "gants à coques", a détaillé le préfet de police.

Concernant les engins de chantier, des consignes ont été données pour limiter leur présence sur la voie publique lors d'une réunion avec la mairie de Paris jeudi. Un de ces véhicules avait été utilisé par des manifestants pour s'introduire dans la cour du ministère de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.

Avec AFP