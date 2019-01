En direct : Macron face aux maires de Normandie pour lancer le grand débat

Le président de la République, Emmanuel Macron, est en déplacement, mardi, dans la commune de Grand-Bourgtheroulde pour le lancement officiel du grand débat national, qui doit durer jusqu'au 15 mars prochain. À suivre en direct sur France 24.

C'est le jour J pour le grand débat national. Emmanuel Macron se rend, mardi 15 janvier, à Grand-Bourgtheroulde (dans l'Eure), une petite commune normande de 3 700 habitants, pour lancer officiellement une initiative qui se veut une réponse à la mobilisation des Gilets jaunes. Il doit participer à un dialogue avec quelque 600 maires venus des cinq départements de la Normandie.

Auparavant, dans sa "Lettre au Français" rendue publique dimanche soir, le chef de l'État a cadré, autour de 35 questions, ce que devrait être le grand débat national. Ce dernier peine à convaincre l'opposition, qui ne voit dans cette initiative que "du vent" (Rassemblement national) ou encore "un enfumage" (La France insoumise). Ce n'est pas non plus du goût de nombre de Gilets jaunes, pour qui le vrai débat "est dans la rue".

Concernant l'encadrement du débat, après que Chantal Jouanno – présidente de la Commission nationale du débat public – a décidé de ne pas le chapeauter, deux ministres, Emmanuelle Wargon et Sébastien Lecornu, vont être chargés de son animation, ainsi que trois autres personnalités qui seront respectivement nommées par le président de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Cese (Conseil économique, social et environnemental). Ces cinq personnes seront là pour "garantir l'indépendance" du grand débat, a annoncé Matignon dans un communiqué.

Avec AFP