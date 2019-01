Journal de l’afrique

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé aquittés par la CPI

L'ex président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés par la Cour Pénale Internationale. Les deux hommes étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post électorales de 2010 et 2011. Les juges ont ordonné leur remise en liberté immédiate. Elle a été suspendue à la demande du procureur dans l'attente d'un nouvel appel. Une nouvelle audience se tiendra ce mercredi matin. Édition spéciale avec nos correspondants et nos invités.