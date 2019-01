En direct : "Nous avons le devoir de respecter" le résultat du référendum sur le Brexit

Theresa May, dont l'avenir est suspendu à ce vote, doit s'exprimer une fois connu le choix des députés.

La Première ministre britannique Theresa May réussira-t-elle à faire voter l’accord de Brexit par les parlementaires ? Les députés devraient rejeter le texte selon les médias britanniques. Suivez l'édition spéciale de France 24.

Le Parlement britannique se prononce mardi 15 janvier sur l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), défendu par la Première ministre Theresa May. Un vote historique qui pourrait marquer le rejet cinglant du texte du Brexit et accentuer l'incertitude sur l'avenir du Royaume-Uni selon les médias britanniques.

Alors que le parti conservateur est très divisé sur la question, nul ne s'attend à ce que les députés adoptent le texte et l'inconnue réside plutôt dans l'ampleur de la marge avec laquelle Theresa May va perdre ce vote. Une marge qui influera sur la suite : démission de la Première ministre, report du Brexit, voire pas de Brexit... Tous les scénarios restent possibles.

Devant les parlementaires,Theresa May a appelé à "respecter" le résultat du référendum sur le Brexit, et à voter en faveur de l'accord de divorce qu'elle a conclu avec Bruxelles.

"Nous avons le devoir de respecter une décision démocratique", a dit Theresa May dans une chambre des Communes pleine à craquer, à quelques minutes du début du vote.

Lundi 14 janvier, le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker ont prévenu dans une lettre adressée à Theresa May qu’aucune modification de l’accord ne sera possible.