Émotion et deuil national en Pologne après l'assassinat du maire de Gdansk

Des milliers de Polonais se sont réunis, lundi, dans plusieurs villes du pays après la mort du maire de Gdansk, Pawel Adamowicz, poignardé par un homme qui venait de sortir de prison. Une journée de deuil national a été décrétée.

La Pologne est en état de choc mardi 15 janvier. Le maire de Gdansk, Pawel Adamowicz, a succombé la veille à ses blessures après avoir été poignardé dimanche soir lors d'un événement caritatif public.

Après l’annonce de sa mort, lundi soir, des milliers de Polonais ont participé à des rassemblements contre la violence organisés dans plusieurs villes.

Gdańsk oddaje hołd swojemu Prezydentowi



Fot. Aerovideo pic.twitter.com/71e375jdHH Paweł (@GrzesioRugby) 14 janvier 2019

Le président Andrzej Duda, en rendant hommage à "un grand homme politique", a annoncé que le jour de ses obsèques, dont la date doit être décidée par la famille, serait proclamé journée de deuil national.

Le Parlement européen a observé, au début de sa session, une minute de silence en hommage à Pawel Adamowicz, "victime de la haine".

Paweł Adamowicz 1965-2019 pic.twitter.com/bGhHj8LwFf Paweł Adamowicz (@AdamowiczPawel) 14 janvier 2019

Un "homme de solidarité et de liberté"

Son agresseur, un habitant de Gdansk de 27 ans qui venait de purger une longue peine de prison pour des attaques à main armée, a été mis en examen pour meurtre, a indiqué le parquet. L'homme, interpellé aussitôt après le crime et dont l'état mental doit être examiné par des psychiatres, n'a pas reconnu les faits. Il risque la réclusion à perpétuité.

Pawel Adamowicz a été atteint de plusieurs coups de couteau, avec une blessure grave au cœur, et d'autres au diaphragme et aux organes de la cavité abdominale, selon les médecins. Il avait perdu une "quantité énorme" de sang.

Figure libérale de la classe politique polonaise, il était un farouche opposant du parti conservateur Droit et justice (PiS), aujourd'hui au pouvoir. L’élu défendait la cause homosexuelle et s’opposait à la politique anti-migratoire du gouvernement.

"Pawel Adamowicz, maire de Gdansk, homme de solidarité et de liberté, un Européen, mon bon ami, a été assassiné. Qu'il repose en paix", a twitté Donald Tusk, président du Conseil européen et ancien Premier ministre libéral polonais, né à Gdansk.

La "faute à la situation politique"

Les habitants de Gdansk interrogés par l'AFP ne cachaient pas leur tristesse, accompagnée du son des cloches de toutes les églises. "C'est un choc qu'une chose pareille puisse arriver à Gdansk. (...) C'est de la violence, une chose qu'on n'a pas eue en Pologne jusque-là", a réagi Maciej Szczepanski, un employé de bureau de 45 ans. "C'est la faute à la situation politique, c'est surtout le parti au pouvoir qui met de l'huile sur le feu", mais "on ne peut pas se laisser emporter par la haine".

Pawel Adamowicz "était un très bon maire. Gdansk a beaucoup changé, et notamment grâce à lui. La ville est méconnaissable aujourd'hui", a-t-il ajouté.

"Je suis furieuse et triste à la fois", déplorait Agnieszka Naruszewicz, 35 ans, enseignante dans une petite école. "Il collectait de l'argent pour sauver les vies des enfants, des gens de tout âge et voilà qu'il est mort. Il va nous manquer beaucoup à Gdansk".

Une sécurité défaillante

L'agression a provoqué un choc en Pologne, pays qui n'a pratiquement pas connu d'incident violent de ce genre depuis la chute du communisme il y a trente ans, hormis l'assassinat en 2010 d'un membre du PiS par un homme jugé responsable de ses actes.

Les Polonais s'interrogent par ailleurs sur la sécurité entourant l'événement public, assurée par une société privée. Selon des témoins, l'agresseur était muni d'un badge "médias" qui lui aurait permis de monter sur le podium avec son couteau de 14,5 centimètres.

L'attaque s'est déroulée devant quelques centaines de personnes, dont des enfants, sur un podium dressé pour une action caritative nationale de collecte de fonds pour l'achat d'équipements hospitaliers.

Avec AFP et Reuters