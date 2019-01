En direct : après sa déroute sur l'accord de Brexit, Theresa May face à une motion de censure

Au lendemain de sa défaite écrasante au Parlement britannique, Theresa May tente de trouver un compromis sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un vote de défiance contre la Première ministre doit se tenir ce soir.

Au lendemain du rejet massif de son accord de Brexit par les députés britanniques, la Première ministre Theresa May joue l'avenir de son gouvernement mercredi 16 janvier. Le Parlement britannique doit voter une motion de censure qui a cependant peu de chance d'être adoptée.

Le Parti conservateur de Theresa May et son allié, le petit parti ultra-conservateur nord-irlandais DUP, qui ont mené la charge contre l'accord de Brexit, n'ont en effet aucune envie de se voir supplanter par les travaillistes aux rênes du pays. Dès mardi soir, le DUP et plusieurs députés rebelles conservateurs ont annoncé qu'ils soutiendraient Mme May.