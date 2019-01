En direct : les vœux d'Emmanuel Macron aux armées

Emmanuel Macron présentera, jeudi, ses vœux au monde militaire sur une base de l'armée de terre à Toulouse. En raison de la crise des Gilets jaunes, le président ne fera pas d'autre cérémonie de Nouvel An.

Emmanuel Macron est attendu, jeudi 17 janvier, sur une base de l'armée de terre près de Toulouse afin de présenter ses vœux au monde militaire. Il s’agira de son unique cérémonie de Nouvel An, en raison de la crise des Gilets jaunes.

Accompagné de la ministre des Armées, Florence Parly, et de sa secrétaire d'État, Geneviève Darrieussecq, le président doit prononcer un discours devant 1 600 civils et militaires. "Il devrait faire un bilan des opérations militaires en cours sur tous les théâtres comme sur le territoire national" et "appeler à la poursuite résolue des chantiers de transformation lancés, dont ceux concernant l'amélioration du quotidien des militaires, la modernisation et l'innovation, la coopération européenne...", a indiqué l'Élysée.

Emmanuel Macron, qui a réveillonné en décembre avec les forces stationnées au Tchad, avait présenté ses vœux 2018 aux armées à bord d'un navire dans le port de Toulon. Il accorde une grande attention aux relations avec le monde militaire, après des débuts difficiles marqués par la démission, en juillet 2017, du chef de l'état-major, le général Pierre de Villiers, qu'il avait sèchement recadré.

Pour sa venue à Toulouse, une vaste zone de restriction de la circulation a été établie. Une cinquantaine de militants CGT se sont regroupés à la limite de la zone afin d'interpeller le président sur la question du smic et des salaires. Des Gilets jaunes ont également appelé à se rassembler au même endroit et sur un rond-point proche de l'aéroport.

Avec AFP