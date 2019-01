Le régime alimentaire bon pour la santé… et pour la planète

Pour nourrir sainement 10 milliards d'humains d'ici 2050 tout en préservant la planète, un rapport dévoilé jeudi appelle à une "transformation radicale" de nos habitudes alimentaires. Voici à quoi ressemble l'assiette idéale.

Que faut-il manger pour garantir un "équilibre entre les besoins en matière de santé humaine et les impacts environnementaux" ? Un rapport de la revue médicale The Lancet et l'ONG Fondation EAT a répondu à la question, jeudi 17 janvier. Mis au point pendant trois ans par 37 experts de 16 pays, il préconise de diviser par deux la consommation mondiale de viande rouge et de sucre, et de doubler celle des fruits, des légumes et des noix.

Ainsi, pour protéger sa santé et l'environnement, il faudrait consommer chaque jour en moyenne 300 grammes de légumes, 200 grammes de fruits, 200 grammes de céréales complètes (riz, blé…), 250 grammes de produits laitiers... En revanche, l’assiette idéale ne contiendrait que 14 grammes de viande rouge (pour une journée !) soit le dixième d’un steak de taille classique.

Studio graphique FMM

Les bénéfices d’une telle alimentation ? Éviter environ "11 millions de décès prématurés par an" dans le monde, soit un cinquième du nombre total de morts.

Un régime décidément gagnant-gagnant puisqu’il serait également bon pour la planète, les régimes alimentaires actuels poussant la Terre "au-delà de ses limites", selon les auteurs du rapport.

Studio graphique FMM

Tous devant la même assiette, de Paris à Tokyo en passant par Lagos et Mexico ? Pas du tout, car les scientifiques ne préconisent pas un régime unique, mais de simples "fourchettes recommandées par groupes d'aliments". À chacun donc d’adapter ce "régime complet" idéal selon "la culture, la géographie et la démographie".

Avec AFP