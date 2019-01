L'actu en dessin : la capacité de survie politique de Theresa May plus forte que le Brexit

Les députés britanniques ont rejeté le 15 janvier l'accord conclu entre Theresa May et l'Union européenne sur le Brexit. Malgré cet échec, la Première ministre britannique a survécu le lendemain à une motion de censure déposée par les travaillistes.

"Guinness World Records : Most Tenacious Politician" ("Records du monde Guinness : la femme politique la plus tenace"), peut-on lire sur la pancarte située au bord de la falaise où se trouve, suspendue à une branche, Theresa May. En échappant de justesse, mercredi 16 janvier, à une motion de censure déposée par Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, la Première ministre britannique a démontré une fois de plus sa capacité à survivre aux tempêtes politico-médiatiques.

Après le rejet de son accord sur le Brexit négocié avec Bruxelles, Theresa May a jusqu'au lundi 21 janvier pour présenter au Parlement un plan B pour le Brexit.

L'événement a inspiré Tjeerd Royaards, dessinateur d'origine néerlandaise et membre du collectif Cartooning for Peace.