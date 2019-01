"Shutdown" : Donald Trump et Nancy Pelosi s'affrontent par courrier interposé

Invoquant le "shutdown", Donald Trump a empêché jeudi la présidente de la Chambre des représentants de se rendre en Afghanistan à bord d'un avion militaire. La veille, Nancy Pelosi avait reporté le discours sur l'état de l'union.

Œil pour œil, dent pour dent : l’affrontement entre Donald Trump et les démocrates à propos du "shutdown" a parfois des airs de disputes de cour de récré. Alors que la présidente de la Chambre des représentants, la "Speaker" Nancy Pelosi, avait demandé mercredi au locataire de la Maison Blanche de repousser son discours sur l’état de l’union pour raisons de sécurité, Donald Trump a rendu coup pour coup, jeudi 17 janvier.

Dans une lettre au ton pour le moins narquois, il a informé l’élue de San Francisco qu'il avait annulé un déplacement international - et dont la presse n'avait pas connaissance - qu'elle devait effectuer à bord d'un avion militaire. "En raison du shutdown, je suis désolé de vous informer que votre voyage à Bruxelles, en Égypte et en Afghanistan a été repoussé", peut-on lire dans la missive rendue publique jeudi.

"Je suis certain que vous conviendrez comme moi que repousser cet événement de relations publiques est la bonne décision", tacle-t-il. "Je pense aussi que, durant cette période, il serait préférable que vous soyez à Washington pour négocier avec moi", ajoute le président, non sans ironie. "Naturellement, si vous voulez voyager par avion commercial, le choix vous appartient", poursuit-il.

"Digne d'un écolier"

Plusieurs parlementaires étaient déjà à bord d'un bus militaire près du Capitole, prêts à partir, lorsque la lettre a été rendue publique. Le démocrate Adam Schiff a fustigé le comportement "trop souvent (...) digne d'un écolier" de Donald Trump. "La décision du président de dévoiler un voyage que la Speaker fait dans une zone en guerre est complètement et totalement irresponsable", a-t-il regretté.

Depuis plus de trois semaines, quelque 800 000 fonctionnaires fédéraux sont privés de salaire à cause de l’impasse budgétaire au Congrès. Le bras de fer entre la Maison Blanche, qui souhaite voir un mur à la frontière avec le Mexique financé à hauteur de plus de cinq milliards de dollars, et les démocrates, désormais majoritaires à la Chambre, ne semble pas près de s’arrêter.

>> À lire aussi : Chômage technique, petits boulots : ces Américains touchés par le "shutdown"

Selon le porte-parole de Nancy Pelosi, l’objet du voyage était "d'exprimer la gratitude envers les hommes et femmes en uniforme" et d'obtenir "des informations critiques en matière de sécurité nationale". Elle et la délégation d'élus qui devaient l’accompagner comptaient rencontrer des hauts responsables de l'Otan et des alliés pour "réaffirmer la solidité de l'engagement des États-Unis au sein de l’Alliance", alors que des rumeurs de retrait américain souhaité par Donald Trump se multiplient. Le porte-parole dément enfin qu’un arrêt en Égypte était prévu.

Pas de délégation américaine à Davos

Donald Trump a par ailleurs décidé jeudi d'annuler le déplacement la semaine prochaine de la délégation américaine au Forum de Davos, toujours en raison du "shutdown".

En parallèle, le département d'État américain a indiqué avoir trouvé le financement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la diplomatie américaine. Les 75 000 employés du ministère doivent donc retourner au travail dès dimanche. Mais si le "shutdown" dépasse un mois, le département d’État n’est pas sûr de pouvoir continuer à les payer.

Avec AFP