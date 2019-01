En direct : l'acte X des Gilets jaunes

Les Gilets jaunes défilent pour la dixième fois dans la rue, samedi, et leur mobilisation sera particulièrement scrutée, quelques jours après le lancement par Emmanuel Macron du "grand débat national".

"Une mobilisation au moins égale à la semaine dernière est attendue." C'est ce qu'a indiqué une source policière à l'AFP à propos de l'acte X des Gilets jaunes du 19 janvier, en précisant que des appels de manifestants à viser les forces de l'ordre avaient circulé.

Plus de 80 000 personnes avaient été recensées lors de l'acte IX, le 11 janvier, selon le ministère de l'Intérieur. Bien plus que les 50 000 manifestants comptabilisés la semaine précédente, sans toutefois atteindre les centaines de milliers rassemblés en novembre ou décembre.

À Paris, des Gilets jaunes, dont Éric Drouet, ont donné rendez-vous sur la place des Invalides vers 11 h 00 avec une ambition : "Le million à Paris !". Vendredi soir, l'événement le plus suivi sur Facebook esquissait toutefois un cortège plus modeste, avec 4 000 participants annoncés et 28 000 personnes intéressées.

Plusieurs rassemblements sont également prévus samedi après-midi à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Roanne, Valence, Clermont-Ferrand, Montélimar, Dijon, Nevers, Montceau-les-Mines, Toulon, Avignon ou Béziers.