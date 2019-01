"Un projet pour la nation ne peut répondre à toutes les demandes", déclare Macron à Souillac

Emmanuel Macron s'adressant à 600 maires de communes rurales à Souillac, le 18 janvier 2019. Ludovic Marin, AFP

Pour la seconde fois en trois jours, Emmanuel Macron a échangé vendredi pendant plus de six heures avec 600 maires pour tenter d'apaiser les tensions et répondre à la crise des Gilets jaunes, à Souillac, en Haute-Garonne.

PUBLICITÉ Lire la suite