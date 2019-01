Foot européen : le PSG en démonstration, le Barça et Dortmund plus que jamais leaders

Les cadors des championnats européens ont traversé le week-end sans encombres, mis à part Chelsea, corrigé par Arsenal. En France, comme en Espagne, les leaders parisiens et catalans ont brillé une nouvelle fois.

• Premier League : statu quo en tête du classement, Arsenal domine Chelsea

Liverpool et Manchester City ne lâchent pas. Les Reds, vainqueurs de Crystal Palace samedi (4-3), au terme d’un match fou et accroché, restent leaders (60 points), suivis à quatre longueurs par les Citizens de Josep Guardiola (56 points), tombeurs du modeste Huddersfield (0-3) lors de la 23e journée. Troisième avec 51 points, Tottenham s’est imposé sans son buteur Harry Kane, blessé, à Fulham (1-2).

Arsenal a quant à lui dominé son rival londonien Chelsea (2-0), grâce à des buts de ses Frenchies Alexandre Lacazette et Laurent Koscielny. Une victoire qui permet aux Gunners de se rapprocher à trois longueurs de la quatrième place occupée par les Blues (47 points). Enfin, Manchester United, à égalité de points avec Arsenal, continue d’enchaîner les victoires depuis l’arrivée sur le banc du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer, en battant Brighton (2-1), samedi.

• Liga : le Barça intraitable, le Real monte sur le podium

Le FC Barcelone a enregistré une 7e victoire d'affilée dimanche, en s’imposant contre Leganés (3-1), lors de la 20e journée, avec des réalisations signées Ousmane Dembelé, Luis Suarez et Leo Messi. Avec 46 points au compteur, les Catalans conservent leurs cinq points d'avance en tête de la Liga sur l'Atletico Madrid, qui s’est imposé sans forcer samedi à Huesca (0-3), grâce notamment à un but de son champion du monde français Lucas Hernandez. De son côté, le Real Madrid s'est emparé seul de la 3e place (36 points) en éjectant du podium son adversaire malheureux du jour, le FC Séville (2-0). Les Andalous (33 points) restent sur une série noire de quatre matchs sans victoire.

• Bundesliga : Dortmund maintient le Bayern à distance

Le Borussia Dortmund de Lucien Favre a les nerfs solides. Le leader de la Bundesliga s'est imposé à Leipzig (0-1), samedi lors de la 18e journée, grâce à un but de l’international belge Axel Witsel, pour maintenir l'écart de six points avec le Bayern de Munich (45 points contre 39 points). Les Bavarois, en net regain d’efficacité, ont enchainé une sixième victoire d’affilé en s’imposant vendredi à Hoffenheim (1-3). Mönchengladbach, "l'autre" Borussia, s’est ancré à la troisième place (36 points) grâce au Français Alassane Pléa, auteur du but de la victoire, son dixième de la saison, à Leverkusen (0-1).

• Serie A : Naples évite le piège laziale, la Roma enchaîne

Naples a consolidé sa deuxième place en dominant à domicile une Lazio Rome coriace (2-1), dimanche lors de la 20e journée de Serie A, qui se clôturera ce lundi avec le match du leader, la Juventus Turin, opposée à la lanterne rouge, le Chievo Vérone. Les hommes de Carlo Ancelotti reviennent à six longueurs des Bianconeri (53 points), toujours invaincus en championnat. L'Inter Milan, troisième au classement (40 points), a pris du retard après avoir partagé les points avec Sassuolo (0-0), à domicile.

L'AS Rome s'est replacée dans la course à la Ligue des champions en venant à bout du Torino (3-2). Les Romains prennent la 4e place provisoire de Serie A. Une place que convoite l’AC Milan, qui reste en embuscade avec un match en retard à disputer lundi contre le Genoa, à Gênes.

• Ligue 1 : Paris atomise Guingamp, l’OL s’offre le derby, Monaco sombre

Dispersé façon puzzle. Samedi, à l’occasion de la 21e journée, le PSG, leader incontesté du championnat avec 13 points d'avance sur Lille et deux matchs en retard à disputer, a passé ses nerfs sur Guingamp (9-0), le club qui l'avait éliminé en Coupe de la Ligue, le 9 janvier. Le dauphin lillois s’est imposé pour sa part, vendredi, à domicile contre Amiens (2-1) après avoir été mené au score.

Le LOSC a consolidé sa deuxième place au classement (40 points), devant Lyon (37 points), qui s’est adjugé dans les arrêts de jeu le derby contre Saint-Étienne (1-2), dimanche au stade Geoffroy-Guichard. Les Lyonnais remontent sur la 3e marche du podium aux dépens des Verts au terme d’un match au scénario cruel. Sans rassurer, l’OM a remporté son premier match depuis fin novembre dimanche à Caen (0-1). Nouveau cinquième du classement, Strasbourg a étrillé Monaco à Louis II (1-5). Les joueurs de Thierry Henry, qui n’ont remporté que 3 matchs depuis le début de la saison, ont enregistré leur 12e défaite en 21 journées.