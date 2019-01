À deux mois du Brexit, l'inquiétude grandissante des "Brexpats" en Espagne

Par : Mélina HUET

Alors que le Brexit approche à grands pas, les plus de 300 000 Britanniques résidant en Espagne se sentent abandonnés par leur gouvernement. Au moins un tiers d'entre eux a plus de 65 ans. Ces expatriés pourraient perdre l'accès au système de soin gratuit et universel espagnol, mais aussi, et on le sait moins, leur droit de vote, ou encore leur nationalité britannique, s'ils venaient à adopter celle de l'Espagne. Notre correspondante Mélina Huet est allée à la rencontre de ces futurs "Brexpats".

