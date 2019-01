Mardi politique

Nathalie Loiseau : "La mauvaise foi de M. Dupont-Aignan et Mme Le Pen sont infinies"

Suivre | Frederic RIVIERE | Charlotte URIEN-TOMAKA Par : Roselyne FEBVRE

Emmanuel Macron et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont signé, mardi matin le traité d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Cette signature entre les deux pays a alimenté tous les fantasmes et les informations fallacieuses. Roselyne Febvre (France 24) et Frédéric Rivière (RFI) reçoivent Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Avec elle, ils démêleront le vrai du faux.

PUBLICITÉ