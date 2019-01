Oscars : les films "Roma" et "La Favorite" en tête des nominations

"Roma" du Mexicain Alfonso Cuarón, film produit par Netflix, et "La Favorite" du Grec Yorgos Lanthimos, cumulent chacun dix nominations aux Oscars et comptent repartir avec quelques statuettes lors de la cérémonie prévue le 24 février à Hollywood.

Netflix a décroché mardi pour la première fois de son histoire une nomination pour l'Oscar du meilleur film avec "Roma", la chronique familiale du Mexicain Alfonso Cuaron produite par la plateforme de contenus vidéos. L'équipe du drame historique "La Favorite" peut aussi espérer repartir avec quelques statuettes, le 24 février prochain. Avec 10 nominations chacun, ces deux longs métrages partent en tête de la course pour la 91e cérémonie des Oscars .

Au palmarès des nominations viennent ensuite "A Star Is Born", drame romantique avec Bradley Cooper (également réalisateur) et la diva pop Lady Gaga, et "Vice", biopic au vitriol de l'ancien vice-président américain Dick Cheney, réalisé par Adam McKay. Tous deux sont sélectionnés dans huit catégories pour la cérémonie des Oscars, les prix les plus prestigieux de l'industrie cinématographique qui seront remis à Hollywood.

Signe des temps, l'Académie a consacré le succès populaire des films de super-héros en retenant "Black Panther" dans la liste des nommés pour le meilleur film, une première pour un film de ce genre dans la catégorie reine des Oscars. Au total, le film Marvel, numéro un au box-office mondial l'an dernier avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes, recueille sept nominations.

"Roma", le choix audacieux

Le choix de "Roma", entièrement tourné en noir et blanc et en espagnol, ravira les puristes. Il concourt à la fois pour les catégories "meilleur fim" et "meilleur film en langue étrangère". Jamais Hollywood n'a attribué sa récompense suprême à un film produit et distribué par une plateforme de streaming. Mais "Roma", film tourné sans acteur connu, a déjà brisé une barrière en remportant le Lion d'Or lors de la dernière édition de la Mostra, le festival du film de Venise.

Ode à l'enfance du réalisateur Alfonso Cuaron dans le Mexico des années 1970, "Roma" a déjà remporté ce mois-ci deux Golden Globes, dont celui du meilleur film en langue étrangère, et raflé la mise aux Critics' Choice Awards à trois reprises (meilleur film, meilleur film en langue étrangère et meilleure mise en scène).

De son côté, "La Favorite" peut compter dans la compétition sur son trio d'actrices : Olivia Colman en reine Anne (Golden Globe cette année), Rachel Weisz et Emma Stone qui se disputent ses faveurs. Toutes trois sont nommées et le film d'époque pourrait aussi rafler un certain nombre de prix "techniques" (costumes, photographie, etc.).

Dans la catégorie "meilleure actrice", Olivia Colman trouvera toutefois sur son chemin Glenn Close ("The Wife") et Lady Gaga, particulièrement remarquée pour son rôle dans "A Star Is Born" et qui concourt également dans la catégorie "meilleure chanson" pour son tube "Shallow". À noter la présence en outsider de Yalitza Aparicio, comédienne amatrice d'origine amérindienne qui crève l'écran dans "Roma".

