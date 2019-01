Exclusif : l'exode des populations civiles face au groupe État islamique en Syrie

Dans l'est de la Syrie, avec les populations qui fuient les combats entre le groupe État islamique et les milices kurdes.

Dans l'est de la Syrie, une équipe de France 24 a pu suivre des villageois qui, récemment encore, vivaient dans le territoire contrôlé par le groupe État islamique. Reportage exclusif de Roméo Langlois, Mayssa Awad et James André.

Il revendiquait voilà peu l'institution d'un califat. Le groupe État islamique est en perte de vitesse dans le dernier village encore sous son contrôle en Syrie, défait par les milices kurdes, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

Dans l'est du pays, des milliers de personnes fuient les derniers mètres carrés de territoire encore sous contrôle du groupe État islamique pour trouver refuge chez les Forces démocratiques syriennes. Les intenses combats et les conditions humanitaires forcent des familles entières à tout risquer pour survivre. Pour ces déplacés, cet arrêt n'est qu'une première escale. Ils seront ensuite transférés vers des camps spéciaux et soumis à de nombreux interrogatoires, le temps d'établir s'ils ont appartenu ou non au groupe jihadiste.

Nos reporters James André, Mayssa Awad et Roméo Langlois témoignent de cet exode de masse des derniers habitants du califat.