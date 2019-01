Un report du Brexit au 31 décembre discuté à la Chambre des communes

Le député conservateur Jacob Rees-Mogg, partisan du Brexit, à la Chambre des Communes, le 23 janvier 2019. Daniel Leal-Olivas / AFP

L'idée de prolonger le calendrier du Brexit de neuf mois, et de repousser la date du divorce avec l'UE au 31 décembre fait son chemin à la Chambre des communes. Theresa May, qui s'efforce d'éviter un "no deal", estime qu'un report ne "résout rien".

