Reportage exclusif au Yémen : Hodeïda, principal point d'entrée de l'aide humanitaire

Troisième étape de notre série de reportages exclusifs au Yémen. France 24 s'est rendue à Hodeïda, le principal port du pays, dont l'importance stratégique en fait l'un des principaux fronts du conflit.

Après quatre ans de guerre, malgré de récentes négociations de paix, le Yémen s'enlise dans un conflit qui tue et affame des millions de personnes. Il est rare de pouvoir filmer cette guerre au Yémen. C'est pourtant ce qu'ont pu faire les envoyés spéciaux de France 24, Cyril Payen et Amar al-Hameedawi, dont vous pouvez suivre les reportages toute cette semaine aux côtés des rebelles chiites houthis.

Pour le troisième volet de cette série de reportages, ils se sont rendus à Hodeïda, une ville portuaire sur la mer Rouge et l'un des endroits les plus stratégiques de la guerre. C'est ici que doit transiter l'aide humanitaire et, malgré le cessez-le-feu, les combats se poursuivent dans la ville.

À voir aussi, le premier et le deuxième épidode de notre série exclusive au Yémen :

>> Reportage à l'hôpital pour enfants de Saada

>> Reportage à Saada au cœur des bastions houthis au Yémen