Exclusif : la Fifa et l'Unesco lancent un partenariat inédit pour l'éducation

France 24

Par : Valériane GAUTHIER

France 24 a rencontré la Directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, et le président de la Fifa, Gianni Infantino, à Davos. Dans cet entretien croisé, ils détaillent l'initiative "Football for schools" que l'Unesco, la Fifa et le Programme alimentaire mondial (PAM) lancent ensemble en faveur de l'éducation.