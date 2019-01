Bruno Le Maire : "Il faut un nouveau capitalisme"

En marge du sommet de Davos, le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, a répondu aux questions de Stéphanie Antoine. Ensemble, ils évoquent l'affaire Carlos Ghosn, la taxation des Gafa et la fiscalité européenne, mais aussi l'accroissement des inégalités, qui ne cessent d'augmenter comme l'a soulevé récemment un rapport d'Oxfam, et le besoin d'un capitalisme plus juste.