Reportage exclusif au Yémen : le quotidien d'une famille de réfugiés à Hodeïda

Quatrième étape de notre série de reportages exclusifs au Yémen. À Hodeïda, ville portuaire stratégique, France 24 a suivi le quotidien d'une famille du centre-ville, qui a fui le Sud à cause des combats et des bombardements.

Après quatre ans de guerre, malgré de récentes négociations de paix, le Yémen s'enlise dans un conflit qui tue et affame des millions de personnes. Il est rare de pouvoir filmer cette guerre au Yémen. C'est pourtant ce qu'ont pu faire les envoyés spéciaux de France 24, Cyril Payen et Amar al-Hameedawi, dont vous pouvez suivre les reportages toute cette semaine aux côtés des rebelles chiites houthis.

Pour le quatrième volet de cette série de reportages, ils ont suivi le quotidien d'un jeune homme habitant avec sa mère et ses cinq sœurs dans le centre-ville d'Hodeïda. La famille a fui il y a deux ans Mocha, leur terre natale située plus au sud, en raison des bombardements et des combats incessants. Mais leur vie ne s'est pas réellement améliorée à Hodeïda, ville portuaire stratégique dans le conflit yéménite.

À voir aussi, les trois premiers épidodes de notre série exclusive au Yémen :

>> Reportage au port d'Hodeïda, enjeu stratégique du conflit

>> Reportage à l'hôpital pour enfants de Saada

>> Reportage à Saada au cœur des bastions houthis au Yémen