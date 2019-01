Série "Parfum d’Irak", chroniques familiales d'un pays en guerre (5/20)

Image tirée de "Parfum d'Irak", de Feurat Alani et Léonard Cohen.

Depuis son premier voyage pendant l'été 1989, Feurat Alani observe l'Irak à hauteur d’enfant, puis en tant que journaliste. Découvrez les vingt épisodes de la série "Parfum d'Irak", entre anecdotes familiales et déchirements de la guerre.

Fils d'un exilé politique irakien réfugié à Paris, Feurat Alani pose sur l'Irak ses premiers regards d’enfant en 1989, le temps des vacances. Le conflit Iran-Irak est clos, la guerre du Golfe n’a pas encore éclaté. Feurat – son prénom dérive de l’Euphrate, ce fleuve qui borde la ville de Fallouja – s’attache à un pays, à une famille, à des paysages. À mesure que sa conscience grandit, Feurat Alani perçoit combien l'intime et le politique sont entremêlés dans ce pays.

Il devient le témoin de l’effroyable enchaînement des évènements, de la dictature de Saddam Hussein jusqu'à l’enlisement dans une guerre civile. Devenu journaliste installé en Irak, le reporter entend les grondements de la guerre et vit l'effroi des attentats, il chronique les déchirements entre sunnites et chiites et assite à la naissance de l’idéologie meurtrière de l’organisation État islamique.

Feurat Alani a compilé ses souvenirs en une succession de courts textes, d’abord publiés sur Twitter, puis adaptés en roman graphique et en séquences animées co-produites par Arte et Nova, et diffusées à présent sur France 24, tous les mardis à 17 h 45 dans "Express Orient", le magazine hebdomadaire de l’actualité au Moyen-Orient.

Épisode 1 : La glace à l'abricot

Épisode 2 : Le cow-boy de Falloujah

Épisode 3 : L'amour sous surveillance

Épisode 4 : La guerre à la récré

Épisode 5 : Des Reeboks à Bagdad