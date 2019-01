Billet retour

Yamoussoukro, capitale abandonnée de la Côte d'Ivoire

France 24

Par : Caroline DUMAY | Stefan CARSTENS

Il y a 35 ans, le président Félix Houphouët-Boigny transférait la capitale de la Côte d'Ivoire dans son village natal : Yamoussoukro. D'immenses chantiers ont été lancés pour le transformer en ville moderne : aéroport international, institut polytechnique, palais présidentiel, et aussi le plus grand lieu de culte chrétien du monde ! Mais le transfert des institutions n'a jamais eu lieu et peu d'Ivoiriens s'y sont installés. France 24 vous propose un état des lieux de cette capitale délaissée.