Au Venezuela, Juan Guaido appelle à une "grande mobilisation" la semaine prochaine

Le chef du Parlement vénézuélien Juan Guaido a appelé, vendredi, à une "grande mobilisation" la semaine prochaine pour exiger le départ du chef de l’État, Nicolás Maduro. Il a également dit refuser de participer à un "faux dialogue" avec ce dernier.

Le chef du Parlement vénézuélien Juan Guaido, autoproclamé "président" par interim, a appelé vendredi 25 janvier à une "grande mobilisation" la semaine prochaine pour exiger le départ du chef de l'État Nicolás Maduro, lors de sa première apparution publique depuis sa proclamation.

"Ceux qui croient que nous nous sommes dégonflés vont être frustrés, car il y a des gens dans la rue pour un moment, jusqu'à ce que cesse l'usurpation et qu'il y ait un gouvernement de transition et des élections libres", a déclaré Juan Guaido sur une place de l'est de Caracas.

Nicolás Maduro s'est de son côté dit prêt à rencontrer Guaido, mais ce dernier lui a opposé une fin de non-recevoir, assurant qu'il ne participerait pas à un "faux dialogue" avec le gouvernement en place.

>> À lire : Juan Guaido et Nicolas Maduro comptent leurs soutiens internationaux

"La répression, quand elle ne donne pas de résultat, se transforme en un faux dialogue [...] je veux dire clairement au monde et à ce régime : ici personne ne se prêtera à un faux dialogue", a déclaré Juan Guaido lors d'une conférence de presse.

Le Mexique propose son aide

Plus tôt dans la journée, le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a déclaré que son pays était prêt à accueillir le président vénézuélien Nicolás Maduro et l'opposant Juan Guaido pour engager un dialogue sur la crise politique qui secoue le Venezuela.

"Si les parties le demandent, nous sommes les mieux placés pour les aider afin qu'il y ait un dialogue et que, sans recours à la force et à la violence, les problèmes soient résolus", a déclaré Lopez Obrador lors d'une conférence de presse.

>> À lire : Macron qualifie d'"illégitime" l'élection de Maduro et salue le "courage" des Vénézuéliens

L'UE prépare de son côté une nouvelle "déclaration commune" appelant à la convocation rapide d'élections au Venezuela, faute de quoi plusieurs de ses États membres – notamment l’Espagne et l’Allemagne – plaident pour une reconnaissance de l'opposant Juan Guaido en tant que "président par intérim", a appris l’AFP de sources diplomatiques.

Des diplomates américains ont quitté Caracas

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, dont le pays soutient Maduro, a dénoncé vendredi la "politique destructrice" des États-Unis au Venezuela.

Plusieurs diplomates américains ont quitté vendredi en milieu de journée l'ambassade des États-Unis à Caracas en direction de l'aéroport de la capitale vénézuélienne, ont rapporté des témoins. Le convoi de plusieurs véhicules était escorté par la police.

>> À lire : Juan Guaidó, le "gamin" qui défie Nicolas Maduro au Venezuela

Jeudi, le département d'État américain avait ordonné à certains membres de son personnel diplomatique de quitter le pays et a également conseillé aux ressortissants américains de partir, après que Donald Trump a reconnu Juan Guaido comme nouveau chef d'État du Venezuela.

Avec AFP