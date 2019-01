Brésil : le barrage rompu avait été inspecté il y a quinze jours

Le barrage du géant minier Vale qui s'est rompu, vendredi, dans le sud-est du Brésil avait été inspecté le 10 janvier, a affirmé samedi l'entreprise, alors qu'au moins neuf personnes sont décédées et quelque 300 personnes sont portées disparues.

Le barrage qui s'est rompu vendredi 25 janvier à Brumadinho, dans le sud-est du Brésil, mesurait 86 mètres de haut et avait la capacité de retenir 12 millions de mètres cubes de résidus miniers, d'après les données de l'entreprise Vale, qui a assuré, samedi 26 janvier, qu'il avait été inspecté récemment.

Le barrage numéro un de la mine Corrego do Feijao, qui en compte trois au total, était en cours de démantèlement et ne recevait plus de nouveaux déchets miniers depuis trois ans. Il a été construit en 1976 par l'entreprise Ferteco Ferteco Mineração, rachetée en 2001 par Vale, un des leader mondiaux du secteur.

Le PDG de Vale, Fábio Schvartsman, a indiqué vendredi soir que le barrage avait été inspecté le 10 janvier, sans mettre en évidence des problèmes de sécurité. Une autre inspection avait été réalisée en septembre 2018 parl'entreprise allemande TÜV SÜD, spécialisée dans les essais et les certifications. Contactée à Berlin, TÜV SÜD a confirmé cette inspection, expliquant qu'"aucun défaut n'avait été constaté".

Une "tragédie humaine bien plus importante" qu'en 2015

Les causes de la catastrophe n'ont toujours pas été établies. Samedi, le bilan était d'au moins neuf morts et risquait de s'alourdir considérablement, dans la mesure où environ 300 personnes étaient encore portées disparues, avec des chances "minimes" de retrouver des survivants, selon les autorités. Les trois barrages servaient à retenir les résidus de la production de minerais de fer, notamment la silice, terre retirée durant le processus d'extraction.

Des images aériennes impressionnantes diffusées par les pompiers montrent une véritable marée de boue de couleur marron aux reflets grisâtres recouvrant d'immenses surfaces de végétation.

La télévision Globonews a également montré des images prises par hélicoptère où on voit des habitations partiellement détruites, certaines à moitié englouties par la boue.

La capacité de rétention étant de 12 millions de mètres cubes, le volume de la coulée de boue qui a englouti la zone attenante à la mine est largement inférieur à celui du désastre de Mariana, un drame similaire qui avait fait 19 morts en 2015, à 120 km de Brumadinho.À l'époque, un tsunami de boue de 50 millions de mètres cubes avait déferlé sur 650 km et s'était répandu dans l'Atlantique, après la rupture d'un barrage de Samarco, copropriété de Vale et du groupe anglo-australien BHP.

Le PDG de Vale a souligné que "la tragédie environnementale devrait être moindre que celle de 2015, mais la tragédie humaine bien plus importante".

