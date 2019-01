Nouvelle journée d'action pour le climat à travers la France

Une centaine de marches pour le climat étaient prévu ce week-end en France, afin de tenter de contraindre le gouvernement à réellement agir contre le réchauffement de la planète.

Marches, chaînes humaines, agoras pour la "justice climatique"... Une centaine d'événements pour le climat sont prévus dimanche 27 janvier en France, notamment à Lille, Dunkerque, ou encore Lyon.

À Paris, un rassemblement a ainsi débuté à 14 heures place de la République.

Agora pour le climat Place de la République Paris #AgoraClimat pic.twitter.com/NaTzZUzO5y Alexandra Scappaticci-Martin (@Alexandrascap) 27 janvier 2019

Dans certains endroits, la mobilisation a eu lieu vendredi soir, comme à Rouen où entre 200 et 300 personnes, selon la police, ont défilé à l'appel de plusieurs associations de défense de l'environnement pour dénoncer "une situation climatique qui ne cesse de se dégrader", a constaté un correspondant de l'AFP.

"On sauve les banques, sauvons le climat", "justice sociale et climatique, même combat", "non au contournement est de Rouen", "stop à l'inaction, demandons justice", pouvait-on lire sur les pancartes et banderoles brandies par les manifestants. Rassemblés à la tombée de la nuit place de la cathédrale, les manifestants ont défilé au son de klaxons, sifflets et tambours jusqu'à la place Barthélémy. Selon un membre du collectif "Citoyens pour le climat", un millier de personnes étaient réunies au plus fort de la marche.

"Nous nous mobilisons parce que la situation climatique ne cesse de se dégrader. C'est maintenant palpable au-delà des seuls indicateurs scientifiques. Cette marche vise à montrer l'importance de cette problématique et à créer un rapport de force citoyen", a déclaré à l'AFP Guillaume Grima, trésorier de l'association de défense de l'environnement "Effet de serre toi-même".

Avec AFP